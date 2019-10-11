Mudanya'da Cem Karaca rüzgarı

Mudanya Belediyesi tarafından Mudanya Mütarekesi’nin 97. yıldönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlikler, yazar İnci Aral ve sanatçı Mehtap Meral’in söyleşisi ile başladı. Söyleşinin ardından Türk rock müziğinin efsane ismi Cem Karaca’nın eserlerini seslendiren Cem’niyet grubu sahne aldı. Grup, en güzel Cem Karaca şarkılarını Mudanyalılar için seslendirdi.

Konserin sonunda Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, gruba teşekkür ederken, 'İzmir Marşı'nı grupla birlikte söyledi. Etkinliklerde Mudanya Belediyesi kursiyerlerinden oluşan ritim grubunun performansı da katılımcılardan büyük alkış aldı.