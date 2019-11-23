Müfit Can Saçıntı: Mal varlığımı araştıran olmuş, bulursa bana da haber versin!

Google'da mal varlığı ile ilgili bir arama yapıldığını fark eden Müfit Can Saçıntı, bunu Twitter hesabından paylaştı. Ünlü oyuncu ve yönetmen, "Benim mal varlığımı da araştıran olmuş. Burdan kendilerine sesleniyorum: Bulurlarsa bana da haber versinler. Kırışalım" notunu yazdı.

Saçıntı'nın takipçilerinden, bu paylaşıma esprili yorumlar geldi. Bir takipçisi, "Gizli mood'da arama yaptığına göre kesin bir şeyler gizliyorsun" derken, bir başkası "Sizin zayıf tarafınızı bulmaya çalışan bir kitle bu" yorumunu yaptı. Çok sayıda takipçisi de Saçıntı'ya "Senin gönlün zengin abi", "Adamlığın en büyük servetin değil mi?" şeklinde mesajlar yazdı.