Müge Anlı'dan Rahmi Özkan'ın torunu ile ilgili açıklama

'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programının ünlü avukatı Rahmi Özkan'ın torunu Deha Reha Uğur hayatını kaybetti. Henüz 13 yaşında olan Deha Uğur Özkan’ın bir süredir akciğer kanseriyle mücadele ettiği ortaya çıktı. Deha Uğur Özkan, 22 Aralık Pazar günü Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedildi.

MÜGE ANLI AÇIKLADI

“Biz hafta sonu üzücü günler geçirdik. Rahmi Özkan’ın torunu bir süredir tedavi görüyordu ve maalesef tedavi gördüğü hastanede gözlerini yumdu. Henüz 13 yaşındaydı, ölüm her şekilde acı, ölüm her şekilde insanın sevdiklerinin yanına sığan, yakıştırılan bir şey değil ama 13 yaşında bir çocuğa hiç yakıştırılacak bir durum değil. Ben başta Rahmi Bey olmak üzere tüm Özkan Ailesi’ne, annesine, babasına, tüm yakınlarına, sevenlerine baş sağlığı diliyorum Rahmi Bey bir süre aramızda olamayacak. Kendini ne zaman iyi hissederse programda onunla beraber olacağız. İnsan çok şey söylemek istiyor ama ne yazık ki bazı konularda söylenecek bir şey yok. Rahmi Bey yaklaşık 8 aydır bu üzüntüyle boğuşuyordu. Biz ona bu konuyu açmamaya çalışıyorduk. Ailesi söylemiyordu bile durumunu, ama ne yazık ki dünyada çok ender rastlanan bir rahatsızlığa yakalandı. Nurlar içinde yatsın, başı sağ olsun ailenin.”