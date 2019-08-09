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09.08.2019 - 11:13| AA

Muğla'da İdil Biret konseri

'İdil Biret Müzik Festivali' etkinlikleri kapsamında Menteşe Prof. Dr. Şadan Gökovalı Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen etkinlikte Devlet Sanatçısı İdil Biret, Bilkent Senfoni Orkestrası baş kemancısı İrina Nikotina ve İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Viyolonsel grup şefi Julya Krepak ile Felix Mendelssohn Çaykovski triolarını seslendirdi.

Muğla'da İdil Biret konseri

Yaklaşık iki saat süren İdil Biret konserini sanatseverler beğeniyle izledi. Konser sonunda izleyiciler, sanatçıyı uzun süre ayakta alkışladı. Muğla Valisi Esengül Civelek, konser sonunda İdil Biret'e çiçek ve plaket takdim etti.

Konserin ardından İdil Biret, izleyicilerine kitaplarını imzaladı.

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