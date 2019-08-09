Muğla'da İdil Biret konseri

Yaklaşık iki saat süren İdil Biret konserini sanatseverler beğeniyle izledi. Konser sonunda izleyiciler, sanatçıyı uzun süre ayakta alkışladı. Muğla Valisi Esengül Civelek, konser sonunda İdil Biret'e çiçek ve plaket takdim etti.

Konserin ardından İdil Biret, izleyicilerine kitaplarını imzaladı.