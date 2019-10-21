Muhteşem düet

Tarkan ile Ebru Gündeş, Four Seasons Otel’de düzenlenen, tasarımcı Gülnur Güneş ve iş insanı Yiğit Doğan Çelik’in düğününde düet yaptı. Şarkılarını söylerken sahneye Megastar’ı davet eden Gündeş, “Normalde böyle bir durumda asla gelmez. Şu an bir ilk yaşanıyor. Çünkü prova yapmadı ve kendi orkestrası yok. Demek ki Gülnur’u çok seviyormuş” dedi.