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21.10.2019 - 07:50 |

Muhteşem düet

Tarkan ile Ebru Gündeş, Four Seasons Otel’de düzenlenen, tasarımcı Gülnur Güneş ve iş insanı Yiğit Doğan Çelik’in düğününde düet yaptı.

Muhteşem düet

Tarkan ile Ebru Gündeş, Four Seasons Otel’de düzenlenen, tasarımcı Gülnur Güneş ve iş insanı Yiğit Doğan Çelik’in düğününde düet yaptı. Şarkılarını söylerken sahneye Megastar’ı davet eden Gündeş, “Normalde böyle bir durumda asla gelmez. Şu an bir ilk yaşanıyor. Çünkü prova yapmadı ve kendi orkestrası yok. Demek ki Gülnur’u çok seviyormuş” dedi. 

Bakan Akar son durumu açıkladı: Şu ana kadar 30 ihlal yapıldıMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CNN Türk canlı yayınına bağlanarak 120 saatlik süreyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Akar yaptığı açıklamada, "Süreçte şu ana kadar 30 ihlal yapıldı" dedi.
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