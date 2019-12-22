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22.12.2019 - 07:50 | | EMRAH AKÇAAY

Muhteşem düet

Seda Sayan, Günay Restaurant’ta izleyici karşısına çıktı.

Muhteşem düet

Şarkıcı, gecenin sonunda oğlu Oğulcan Engin ve Hazar Ergüçlü’yü sahneye davet ederek, düet yaptı. Uzun süre ayakta alkışlanan üçlüye, misafirler de masalarında dans ederek karşılık verdi. ››

Mansur Yavaş'la ilgili rüşvet iddiası! Kılıçdaroğlu'ndan talimatCumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Ankara’da eski CHP milletvekili Sinan Aygün ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında yaşanan ‘rüşvet’ tartışmasına ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili haberinin olup bir şey yapmadığı iddialarına Öztrak'tan yanıt geldi.
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