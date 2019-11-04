Muhteşem geri dönüş

Geçtiğimiz yıl patlamış mısır satışı yüzünden, sinema salonu işletmecileri ile yapımcılar arasındaki kriz sebebiyle düşüşe geçen gişe rakamı, ekim ayında yüzleri güldürdü. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Yeni Sinema Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte, sinema izleyici sayısı 2018 Ekim ayına göre yüzde 40 arttı.

2018 Ekim’de 6 milyon 200 bin kişi olan izleyici sayısı, bu yılın aynı döneminde, 8 milyon 800 bin milyon kişiye yükseldi. Aras Bulut İynemli’nin başrolünde yer aldığı ‘7. Koğuştaki Mucize’ 3 milyon 300 binlik gişesiyle, en çok izlenen yapım oldu. ‘Kral Şakir Korsanlar Diyarı’ 1 milyon 665 bin 855 izleyiciyle ikinci sırada yer aldı.



