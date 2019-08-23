MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeMuhteşem ikili
23.08.2019 - 07:50

Muhteşem ikili

Cengiz Kurtuoğlu-Hakan Altun, Demirören TV medya sponsorluğu, Poll Production organizasyonu gerçekleşen Turkish Airlines Harbiye Açıkhava konserlerinde, sevenleriyle buluştu.

Muhteşem ikili

 Hakan Altun, “Şarkılarımı okuyan yorumcular arasında en haz aldığım isim Cengiz Abi” diyerek, Kurtoğlu’na övgüler yağdırdı. EMRAH AKÇAAY

Yoğun istek üzerine ikinci kez Harbiye'de arabesk geceTemmuz ayında Harbiye Açıkhava'da sahneye çıkan Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun, yoğun istek üzerine önceki akşam Poll Production organizasyonu, Demirören TV medya sponsorluğunda gerçekleşen Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri'nde bir kez daha sevenleriyle buluştu.
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Babaya benziyor

Babaya benziyor

Sürpriz yapacak!

Sürpriz yapacak!

Kupa onuruna koleksiyon

Kupa onuruna koleksiyon

'İçten söyledim'

'İçten söyledim'

Sıradaki Haber