23.08.2019 - 07:50
Muhteşem ikili
Cengiz Kurtuoğlu-Hakan Altun, Demirören TV medya sponsorluğu, Poll Production organizasyonu gerçekleşen Turkish Airlines Harbiye Açıkhava konserlerinde, sevenleriyle buluştu.
Hakan Altun, “Şarkılarımı okuyan yorumcular arasında en haz aldığım isim Cengiz Abi” diyerek, Kurtoğlu’na övgüler yağdırdı. EMRAH AKÇAAY
Yoğun istek üzerine ikinci kez Harbiye'de arabesk geceTemmuz ayında Harbiye Açıkhava'da sahneye çıkan Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun, yoğun istek üzerine önceki akşam Poll Production organizasyonu, Demirören TV medya sponsorluğunda gerçekleşen Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri'nde bir kez daha sevenleriyle buluştu.