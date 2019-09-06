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06.09.2019 - 07:50

Mülteci çocuklara destek!

Blake Lively ve Ryan Reynolds mülteci çocuklar için çalışan iki derneğe, 2 milyon dolar'lık bağış yaptı

Mülteci çocuklara destek!

Hollywood’un ünlü çifti Blake Lively ve Ryan Reynolds, ABD-Meksika sınırındaki mülteci çocuklar için 2 milyon dolar bağışladı. Oyuncu çift, NAACP Legal Defense and Education Fund (LDF) adlı hukuk alanında çalışan, 1930’larda Charles Hamilton Houston tarafından insan haklarını savunmak için oluşturulan sivil toplum örgütü ile Young Center for Immigrant Children’s Rights adlı mülteci çocukların hakları için mücadele eden kuruluşa, 1’er milyon dolar’lık para yardımında bulundu.

Üçüncü çocuklarının dünyaya gelmesi için gün sayan Lively ve Reynolds çifti, yaptıkları açıklamada, “Sadece adalet ve demokrasi için değil; insanlık için de destek olduk. Son birkaç yılda dünyadaki merhamet ve empatiyi büyütmek için her şeyi yapmak zorunda olduğumuzu fark ettik.

Mülteci çocuklara destek



Tarih şu anda yazılıyor. Birçok kişiye ses veren derneklerden geri dönüş aldığımız için minnettarız” ifadelerini kullandı.

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