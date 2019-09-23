Murat Akkoyunlu: Olay yargı sürecinde

Minik kızları Mira ve eşi Esra Akkoyunlu ile birlikte alışveriş turunda görüntülenen Murat Akkoyunlu, yaşadığı saldırı hakkında konuştu. Konu yargı sürecinde olduğu için konuşmak istemediğini belirten oyuncu, ailesiyle birlikte keyifli bir gün geçirmek istediğini ifade ederek objektiflere poz verdi.

Alışveriş sonrası minik kızını eğlence merkezine götürerek birlikte oyunlar oynayan Akkoyunlu, oyun merkezi çıkışı Vadistanbul'dan ayrıldı.