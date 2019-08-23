Murat Akkoyunlu: Sahnede ve ekranlarda olmaya devam edeceğim

Eşi Esra Akkoyunlu ve minik kızı Mira ile birlikte bir restorandan çıkış yaparken görüntülenen Murat Akkoyunlu, yeni sezonda ekranlarda ve sahnede olmaya devam edeceğini söyledi: Yeni sezon için dizi görüşmelerimiz devam ediyor, ekranlarda olmaya ve ‘Bir Baba Hamlet’i sahnelemeye devam edeceğiz.

Ailesiyle birlikte objektiflere poz verdikten sonra alışveriş turuna çıkan Murat Akkoyunlu’nun, bir hayli keyifli olduğu dikkatlerden kaçmadı.