Murat Boz Hadise ile Avrupa turnesine çıkıyor

Murat Boz ve Aslı Enver, bir dargın bir barışık sürdürdükleri ilişkilerini geçtiğimiz ay sonlandırmışlardı. Ayrılığın ardından Hadise'nin Murat Boz'la yaptığı paylaşım olay olmuş ve ikilinin adı yeniden aşk dedikodularına karışmıştı. Ancak Hadise, bu iddiaları sert bir dille yalanlamıştı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan '2.Sayfa'nın haberine göre; Murat Boz ve Hadise, kendilerine gelen Avrupa turnesi teklifini kabul etti. Daha önce de ikiliye gelen bu teklifi, Enver'i düşünerek kabul etmeyen Boz, bu kez 'evet' dedi.