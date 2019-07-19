19.07.2019 - 10:35
Murat Boz klipte kavgaya karıştı
2016’da ‘Janti’ albümünü çıkaran popçu Murat Boz, 3 yıllık sessizliğini bozdu.
Murat Boz, yeni single’ı ‘Aşk Bu’yu hayranlarının beğenisine sundu. Sözü ve müziği Fikri Karayel’e, düzenlemesi Ozan Çolakoğlu’na ait şarkıya Şile’de klip çekild
Elif Demiralp’ın yönettiği klip film tadında oldu. Özgür ruhlu asi bir genci canlandıran Murat Boz, motosikletle yarıştı, kavgaya karıştı.
Klipte Murat Boz’a, Hollandalı model Michelle Wiegman eşlik etti.
Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.