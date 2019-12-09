09.12.2019 - 11:13 |
Murat Boz'dan 'engelli otoparkı' açıklaması
Şarkıcı Murat Boz, aracını engelli otoparkına park ettiği yönündeki haberlere, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.
Murat Boz ile ilgili sosyal medyada bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre; Boz, aracını engelli yerine park etmişti. Şarkıcı, sosyal medya hesabı üzerinden haberlere yanıt verdi.
“Çıkan haberler asılsızdır” diyen Boz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Engelli otoparkına aracımı park ettiğim yönünde çıkan haberler asılsızdır. ‘BOZ’ plakalı bir aracım yoktur."