MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin Haberleri Murat Boz'dan 'engelli otoparkı' açıklaması
09.12.2019 - 11:13 |

Murat Boz'dan 'engelli otoparkı' açıklaması

Şarkıcı Murat Boz, aracını engelli otoparkına park ettiği yönündeki haberlere, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

Murat Boz'dan 'engelli otoparkı' açıklaması

Murat Boz ile ilgili sosyal medyada bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre; Boz, aracını engelli yerine park etmişti. Şarkıcı, sosyal medya hesabı üzerinden haberlere yanıt verdi.

“Çıkan haberler asılsızdır” diyen Boz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Engelli otoparkına aracımı park ettiğim yönünde çıkan haberler asılsızdır. ‘BOZ’ plakalı bir aracım yoktur."

Murat Bozdan engelli otoparkı açıklaması

 

Kim Milyoner Olmak İster'de verdiği cevapla olay oldu!Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de "Umarım 'caps'im yapılmaz" diyen Serpil Hanım, elendiği soru ile sosyal medyada gündem oldu.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Demet Şener: Özel hayat sormayın

Demet Şener: Özel hayat sormayın

Seçkin Piriler: Bana bir şey sormayın, cevaplamam

Seçkin Piriler: Bana bir şey sormayın, cevaplamam

Asena Tuğal, köpeğiyle alışverişte

Asena Tuğal, köpeğiyle alışverişte

Metin Arolat: Ruhum kirlendiği için müziğe ara verdim

Metin Arolat: Ruhum kirlendiği için müziğe ara verdim

Sıradaki Haber