Murat Boz'dan 'engelli otoparkı' açıklaması

Murat Boz ile ilgili sosyal medyada bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre; Boz, aracını engelli yerine park etmişti. Şarkıcı, sosyal medya hesabı üzerinden haberlere yanıt verdi.

“Çıkan haberler asılsızdır” diyen Boz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Engelli otoparkına aracımı park ettiğim yönünde çıkan haberler asılsızdır. ‘BOZ’ plakalı bir aracım yoktur."