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12.10.2019 - 13:45 |

Murat Boz'dan Mehmetçik Vakfı'na destek

Şarkıcı Murat Boz, aralık ayında yapılması planlanan Antalya konserinin tüm gelirini Mehmetçik Vakfı’na bağışladığını açıkladı.

Murat Boz'dan Mehmetçik Vakfı'na destek

Türkiye'yi tehdit eden terör unsurlarının sınırlarımızdan temizlenmesi adına Suriye'nin kuzeyine Barış Pınarı Harekatı düzenleniyor. Cem Yılmaz ve Demet Akalın'ın ardından Murat Boz da, konser gelirlerini destek amacıyla Mehmetçik Vakfı'na bağışladı. 

Ünlü şarkıcı, Instagram'da yaptığı Türk bayrağının yanındaki Türk askeri fotoğrafına, "Aralık ayında yapılması planlanan Antalya konser gelirimizin tamamını Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı’na bağışlıyorum. Türkiye Mehmetçik’e, Mehmetçik Türk Milletine emanettir" mesajını yazdı.

Murat Bozdan Mehmetçik Vakfına destek

    12 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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