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HaberlerCaddeMurat Boz’dan 'O Ses Türkiye' paylaşımı
05.09.2019 - 16:11

Murat Boz’dan 'O Ses Türkiye' paylaşımı

'O Ses Türkiye' jürisinin değişmez isimlerinden Murat Boz, programın yeni sezonu başlamadan önce sosyal medyada yaptığı paylaşım ile birlikte jüri üyeliği yaptığı Beyazıt Öztürk, Seda Sayan ve Hadise'ye meydan okudu.

Murat Boz’dan 'O Ses Türkiye' paylaşımı

Murat Boz, 'O Ses Türkiye' yarışmasında jüri üyeliğini paylaştığı ekip arkadaşlarına esprili bir mesaj gönderdi.

Yakışıklı şarkıcı, bu seneki performansından öylesine emin ki, "birinci belli ikinci kim" etiketi ile Instagram hesabından şu satırları paylaştı:
"Yeni Sezon hazırlıklarımız başladı. Jüri arkadaşlarımın ikincilik için verecekleri amansız mücadeleyi izlemek keyifli olacak."

Murat Boz’dan O Ses Türkiye paylaşımı

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