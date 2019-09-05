Murat Boz’dan 'O Ses Türkiye' paylaşımı

Murat Boz, 'O Ses Türkiye' yarışmasında jüri üyeliğini paylaştığı ekip arkadaşlarına esprili bir mesaj gönderdi.

Yakışıklı şarkıcı, bu seneki performansından öylesine emin ki, "birinci belli ikinci kim" etiketi ile Instagram hesabından şu satırları paylaştı:

"Yeni Sezon hazırlıklarımız başladı. Jüri arkadaşlarımın ikincilik için verecekleri amansız mücadeleyi izlemek keyifli olacak."