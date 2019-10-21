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21.10.2019 - 09:13 |

'Murat Boz'un samimiyetine inanmıyorum'

Yıllar önce müzik kariyerine 'O Ses Türkiye' yarışmasında şansını deneyerek başlayan ve jüri üyelerinden Murat Boz'u seçen Han Çelikcan, TV100 ekranlerında Okan Bayülgen'in sunduğu programında, Murat Boz'a olan kırgınlığını anlattı.

'Murat Boz'un samimiyetine inanmıyorum'

Okan Bayülgen'in, Murat Boz'un müzik yaşamına katkısını sorması üzerine Han Çelikcan, "Kendisi sadece yarışma zamanı bizimle ilgilendi ve sıcaktı. Sonrasında yardımcı olacağını ifade etmesine rağmen, bir anda yok oldu ortalıktan. Kendisinin samimiyetine ve ekrandaki o sıcak tarafına inanmakla hata yaptığımı gördüm" açıklamasında bulundu.

Bakan Akar son durumu açıkladı: Şu ana kadar 30 ihlal yapıldıMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CNN Türk canlı yayınına bağlanarak 120 saatlik süreyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Akar yaptığı açıklamada, "Süreçte şu ana kadar 30 ihlal yapıldı" dedi.
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