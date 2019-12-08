08.12.2019 - 16:06 |
Murat Cemcir: Elimizden gelenin en iyisini yaptık
Ekranların sevilen ismi Murat Cemcir, önceki gün Zorlu AVM’de objektiflere takıldı.
Yalnız başına geldiği AVM’de kısa bir alışveriş turuna çıkan Cemcir, kışlık alışverişini tamamladıktan sonra alışveriş merkezinden ayrıldı.
Kendine yöneltilen sorulara ayaküstü cevap veren Cemcir, "Yeni filmimiz 'Baba Parası 1 Ocak’daki gala gösterimi ile vizyona girecek. Çok güzel keyifli bir çalışma oldu. Umarım izleyici de memnun kalır elimizden gelenin en iyisini yaptık" dedi.