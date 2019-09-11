11.09.2019 - 17:37| EMRAH AKÇAAY
Murat Cemcir: Kendisi menajerim olur
Başrolünü yakın arkadaşı Ahmet Kural ile paylaştığı 'Baba Parası' filmi için imaj değişikliği yapan Murat Cemcir, önceki akşam bir mekan çıkışı görüntülendi.
Mekan çıkışında gazetecileri karşısında gören Murat Cemcir, "Arkadaşlar menajerim Gülay Hanım'la birlikte yemek yedik. Hepinize kolay gelsin. Kendisi menajerim olur" dedi.
Berkay'dan açıklamaFutbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasındaki davanın üçüncü duruşmasında karar verildi. Medipol Başakşehir forması giyen Arda Turan'a 'korku kaygı veya panik yaratacak' şekilde silahla ateş etmek, ruhsatsız silah bulundurmak kasten yaralama suçlarından 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verildi. Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamasını dikkate alan mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Ünlü futbolcu, cinsel taciz suçlamasından ise beraat etti. Ünlü futbolcu 5 yıl içerisinde herhangi bir suç işlerse bu suçtan aldığı cezadan hüküm giyecek.