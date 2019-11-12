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12.11.2019 - 08:29 | | EMRAH AKÇAAY

Murat Cemcir'den şaşırtan yanıt: Sıla’yla konuşurum tabii ki

Murat Cemcir, önceki akşam Yeniköy 'Fiko'da kız kardeşiyle yemek yedi. Ünlü oyuncu, çıkarken muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Murat Cemcir'den şaşırtan yanıt: Sıla’yla konuşurum tabii ki

İki kardeşin yemeği yaklaşık 4 saat sürerken Cemcir, mekan çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Yakın dostu Ahmet Kural'ın sevgilisi Çağla Gizem Çelik'le evleneceği iddialarına Murat Cemcir, "Biz özel hayatlarımız hakkında konuşmuyoruz" cevabını verdi.

Muhabirlerin Ahmet Kural'ın eski sevgilisi Sıla Gençoğlu ile mahkemelik olmasını hatırlatılması üzerine, "Sıla Hanım'ı görseniz konuşur musunuz? Arkadaşlığınız devam ediyor mu?" sorularına Cemcir, "Tabii ki" yanıtını verdi.

Murat Cemcirden şaşırtan yanıt: Sıla’yla konuşurum tabii ki

    12 Kasım 2019 Magazin Bülteni12 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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