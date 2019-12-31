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31.12.2019 - 09:53 |

Murat Dalkılıç-Hande Erçel çiftinden aşk pozu

Şarkıcı Murat Dalkılıç, uzun süredir birlikte olduğu Hande Erçel'le çektiği fotoğrafı Instagram hesabından yayınladı. Dalkılıç'ın bu paylaşımı büyük ilgi gördü.

Murat Dalkılıç-Hande Erçel çiftinden aşk pozu

Oyuncu Merve Boluğur'la 2017 yılında boşanan Murat Dalkılıç, kısa bir süre sonra Hande Erçel'le yeni bir aşka yelken açmıştı. İlişkileri tüm hızıyla devam eden ikili, zaman zaman mutlu anlarını takipçileriyle paylaşıyor.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Dalkılıç, sevgilisiyle uzun bir aradan sonra fotoğraf yayınladı.

Murat Dalkılıç-Hande Erçel çiftinden aşk pozu

Geçtiğimiz günlerde ünlü çiftin, kirası aylık 25 bin TL olan Çubuklu Vadi Konakları'nda yeni bir eve taşınacağı iddia edilmişti.

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