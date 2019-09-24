Murat Dalkılıç'a Romanya sürprizi

Hayranları kulise kadar gelerek Murat Dalkılıç ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Teknofest kapsamında o gün alanda bulunan 100 bin kişi, soğuk havaya rağmen eğlenmeye doyamadı.

Geçmişten günümüze birçok şarkısını seslendiren Dalkılıç, sevenleriyle beraber muhteşem bir konsere imza attı.