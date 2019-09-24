24.09.2019 - 10:13 |
Murat Dalkılıç'a Romanya sürprizi
Geçtiğimiz gün Teknofest kapsamında sahne alan popçu Murat Dalkılıç, 100 bin kişilik dev koro ile şarkılarını Atatürk Havalimanı’nda seslendirdi. Konser sırasında Dalkılıç’ın Romanyalı hayranlarının, "Murat abi" diye bağırması dikkat çekti.
Hayranları kulise kadar gelerek Murat Dalkılıç ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Teknofest kapsamında o gün alanda bulunan 100 bin kişi, soğuk havaya rağmen eğlenmeye doyamadı.
Geçmişten günümüze birçok şarkısını seslendiren Dalkılıç, sevenleriyle beraber muhteşem bir konsere imza attı.