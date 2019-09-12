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12.09.2019 - 10:24

Murat Dalkılıç'ın uyuyan güzeli

Popçu Murat Dalkılıç, oyuncu sevgilisi Hande Erçel’e yazdığı ‘Müjgan’ şarkısının nasıl ortaya çıktığını açıkladı.

Murat Dalkılıç'ın uyuyan güzeli

Murat Dalkılıç'ın 'Müjgan' şarkısındaki romantik sözleri nasıl kaleme aldığı ortaya çıktı.

Takvim gazetesinde yer alan habere göre; Hande Erçel uyurken güzelliğine vurulan popçu, şu itirafı yaptı:
"Geçen yıl albüm yapmaya karar verdiğim zaman şarkı yazmak istedim. Ama bir türlü ilham gelmedi. Sonra bir gün yatarken bir baktım, Hande uyuyor. O kadar güzel uyuyor ki gamzeleri falan çıkıyor. Şarkı da o anda çıktı."

    12 Eylül 2019 Magazin Bülteni12 Eylül 2019 Magazin Bülteni
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