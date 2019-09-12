Murat Dalkılıç'ın uyuyan güzeli

Murat Dalkılıç'ın 'Müjgan' şarkısındaki romantik sözleri nasıl kaleme aldığı ortaya çıktı.

Takvim gazetesinde yer alan habere göre; Hande Erçel uyurken güzelliğine vurulan popçu, şu itirafı yaptı:

"Geçen yıl albüm yapmaya karar verdiğim zaman şarkı yazmak istedim. Ama bir türlü ilham gelmedi. Sonra bir gün yatarken bir baktım, Hande uyuyor. O kadar güzel uyuyor ki gamzeleri falan çıkıyor. Şarkı da o anda çıktı."