12.09.2019 - 10:24
Murat Dalkılıç'ın uyuyan güzeli
Popçu Murat Dalkılıç, oyuncu sevgilisi Hande Erçel’e yazdığı ‘Müjgan’ şarkısının nasıl ortaya çıktığını açıkladı.
Murat Dalkılıç'ın 'Müjgan' şarkısındaki romantik sözleri nasıl kaleme aldığı ortaya çıktı.
Takvim gazetesinde yer alan habere göre; Hande Erçel uyurken güzelliğine vurulan popçu, şu itirafı yaptı:
"Geçen yıl albüm yapmaya karar verdiğim zaman şarkı yazmak istedim. Ama bir türlü ilham gelmedi. Sonra bir gün yatarken bir baktım, Hande uyuyor. O kadar güzel uyuyor ki gamzeleri falan çıkıyor. Şarkı da o anda çıktı."