Murat Dalkılıç'ın yeni şarkısı Hande Erçel'e

HANDE ERÇEL'İN GÖZLERİNE BAKARAK SÖYLEDİ

Önümüzdeki günlerde çıkarmaya hazırlandığı yeni albümü 'Afeta’dan 'Yabancı' ve 'Müjgan' şarkılarını Harbiye Açıkhava konserinde ilk kez seslendiren Murat Dalkılıç, dinleyiciden tam not aldı. Dalkılıç, yeni şarkısı 'Müjgan’ı Hande Erçel için yazdığını söyledi ve sevgilisinin elini tutup gözlerine bakarak şarkıyı seslendirdi.

YENİ ALBÜM YOLDA

Basın mensuplarının konser öncesinde sorularını yanıtlayan Murat Dalkılıç, “İki senedir yeni albüm yapmıyorum ve yeni bir şeyler yapmadan Harbiye’de çıkmak istemedim. 1.5 senedir üstünde çalıştığım albümümü 30 Ağustos konserine özel çıkarmak istedim ama yetişmedi. Yeni albümü çok kısa bir süre sonra hayranlarımla buluşturacağım. Bu sene Rap müziğe sevgi seli var, bende o yüzden çocukluğumdan beri hayranı olduğum Cartel grubunun şarkılarını söylemek istedim. Sonra birden neden Cartel’i çağırmıyoruz fikrinden yola çıkarak, konsere Erci E.’yi davet ettik. Çocukken kolyesini takıp dolaştığım kişiyle bugün aynı sahneyi paylaşacağım için çok heyecanlıyım. Ayrıca bugün 30 Ağustos kendi onurumuzu sahiplendiğimiz bir gün, 5 bin kişiyle beraber bayramı kutlayacağız” dedi.

"ESKİ ŞARKILAR ÇOK DAHA GÜZEL"

Hayranlarının ve tüm Türkiye’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayarak konsere başlayan Dalkılıç, sevilen şarkılarının yanı sıra akustik performansıyla da dikkat çekti. 17 senedir sahnelerde olduğunu ve kendine ait şarkılar yaptığını anlatan Dalkılıç, “Bu 17 senede neler yaşamışız diye, bol bol tüm şarkılarımı söyleyemeye çalışarak, müzikseverleri eski günlere götüreceğim. Herkes eski şarkıların çok güzel olduğunu söyler, bence de eski şarkılar çok daha güzel' şeklinde konuştu.



ERCİ E. İLE DÜET

İlk yarının finalinde Cartel grubunun efsane ismi Erci E. ile 'Cartel' isimli şarkıda düet yapan Dalkılıç, “Çocukluğumdan beri rap müziğe ilgi duydum. Çok şanslıyım hayranı olduğum, tişörtlerini giydiğim grup ile aynı sahneyi paylaşıyorum. Benim için bu konser çok özel ve güzel bir anı olacak. Erci E. bu konser için bizi kırmayıp Almanya’dan geldi” ifadelerini kullandı.

Kendisini dinlemeye gelen seyircilere tek tek teşekkür eden Dalkılıç, Beyazıt Öztürk’ten duyduğu "İnsanların vakitleri değerli şey, eğer sana zaman ayırıyorlarsa orada hakkını vermen lazım" diyerek, kendisine zaman ayıran herkesin çok değerli olduğunu söyledi ve eğlenceye davet etti.



Konserde Emre Erdemoğlu imzalı iki kostüm giyen Dalkılıç, konserin ikinci kısmında yeni şarkısı 'Makbule’yi ilk kez dinleyicileriyle buluşturdu.

Murat Dalkılıç’ı dinlemeye gelenler arasında Hande Erçel, Gökhan Alkan, Gülden Mutlu, Bensu Soral, Hakan Baş, Dicle Olcay, Burcu Özberk, Serenay Aktaş, Gamze Erçel, Ümit Kantarcılar, Bestem Su Özdemir, Cihan Şensözlü, Sinan Çiftçi ve Selma Çilek Çiftçi vardı.