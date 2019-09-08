MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeMurat Yıldırım Kim Milyoner Olmak İster'e veda etti
08.09.2019 - 08:48

Murat Yıldırım Kim Milyoner Olmak İster'e veda etti

Sunucu-oyuncu Murat Yıldırım, sunuculuğunu üstlendiği 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına veda etti.

Murat Yıldırım Kim Milyoner Olmak İster'e veda etti

Yeni dizi projesiyle ekranlara gelmeye hazırlanan Murat Yıldırım, uzun süredir sunuculuğunu üstlendiği 'Kim Milyoner Olmak İster' programından ayrıldı.

YILDIRIM TWITTER'DAN DUYURDU
Yıldırım, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kim milyoner olmak isterdeki sunuculuk görevimi oyunculuğa olan tutkumdan dolayı sonlandırıyorum.Bu kararıma gösterdikleri anlayıştan dolayı tüm ATV yönetimine ve Milyoner ekibime teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Oyuncu yeni sezonda bir dizide başrol olarak izleyicisinin karşısına çıkacak.

    8 Eylül 2019 Magazin Bülteni8 Eylül 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları
    En Çok Okunanlar

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Aşıklar maçta

    Aşıklar maçta

    Askere gidiyor

    Askere gidiyor

    Kendini kısıtlamak istemiyor

    Kendini kısıtlamak istemiyor

    40 yıl sonra aynı sahnede

    40 yıl sonra aynı sahnede

    Sıradaki Haber