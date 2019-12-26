Murat Yıldırım’dan İmane El Bani’ye: Ben dünyanın en şanslı insanıyım

2016 yılında evlenen Murat Yıldırım-İmane El Bani çifti evliliklerinde 3 yılı geride bıraktı. Evlilik yıl dönümü için bir mesaj yayınlayan Murat Yıldırım duygularını şu sözlerle paylaştı: Ben dünyanın en şanslı insanıyım, çünkü tam 3 yıl önce bugün seninle evlendim.

Eşinin bu jestine karşılıksız kalmayan El Bani, gönderiye “Teşekkürler her şeyim, şanslı olan benim” şeklinde yorum yaptı.

Yıldırım’ın paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.