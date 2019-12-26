26.12.2019 - 07:55 |
Murat Yıldırım’dan İmane El Bani’ye: Ben dünyanın en şanslı insanıyım
2008 Fas Güzeli İmane El Bani ile üç yıl önce dünyaevine giren Murat Yıldırım, eşine olan sevgisini evlilik yıl dönümleri için paylaştığı mesaj ile bir kez daha dile getirdi.
2016 yılında evlenen Murat Yıldırım-İmane El Bani çifti evliliklerinde 3 yılı geride bıraktı. Evlilik yıl dönümü için bir mesaj yayınlayan Murat Yıldırım duygularını şu sözlerle paylaştı: Ben dünyanın en şanslı insanıyım, çünkü tam 3 yıl önce bugün seninle evlendim.
Eşinin bu jestine karşılıksız kalmayan El Bani, gönderiye “Teşekkürler her şeyim, şanslı olan benim” şeklinde yorum yaptı.
Yıldırım’ın paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.