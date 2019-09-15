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HaberlerCaddeMurat YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n yerine Kenan Ä°mirzalÄ±oÄŸlu mu geliyor?
15.09.2019 - 08:44 |

Murat YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n yerine Kenan Ä°mirzalÄ±oÄŸlu mu geliyor?

Eylem Ä°pek Åžafak Posta'daki 'Benden DuymuÅŸ OlmayÄ±n' kÃ¶ÅŸesinde, Milyoner iÃ§in Murat YÄ±ldÄ±rÄ±m yerine Kenan Ä°mirzalÄ±oÄŸlu'na teklif gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yazdÄ±.Â

Murat YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n yerine Kenan Ä°mirzalÄ±oÄŸlu mu geliyor?

Ä°ÅŸte yazÄ±nÄ±n o bÃ¶lÃ¼mÃ¼:

Uzun sÃ¼redir 'Kim Milyoner Olmak Ä°ster' adlÄ± yarÄ±ÅŸma programÄ±nÄ±n sunuculuÄŸunu yapan Murat YÄ±ldÄ±rÄ±m, oyunculuÄŸa devam etmek istediÄŸini sÃ¶yleyerek gÃ¶revini bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±.

YÄ±ldÄ±rÄ±mâ€™Ä±n yerine Kenan Ä°mirzalÄ±oÄŸluâ€™na teklif gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã¶ÄŸrendim.

Â BÃ¶lÃ¼m baÅŸÄ± 250 bin TL teklif edilen oyuncu, projeye sÄ±cak bakÄ±yormuÅŸ.

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