15.09.2019 - 08:44 |
Murat YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n yerine Kenan Ä°mirzalÄ±oÄŸlu mu geliyor?
Eylem Ä°pek Åžafak Posta'daki 'Benden DuymuÅŸ OlmayÄ±n' kÃ¶ÅŸesinde, Milyoner iÃ§in Murat YÄ±ldÄ±rÄ±m yerine Kenan Ä°mirzalÄ±oÄŸlu'na teklif gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yazdÄ±.Â
Ä°ÅŸte yazÄ±nÄ±n o bÃ¶lÃ¼mÃ¼:
Uzun sÃ¼redir 'Kim Milyoner Olmak Ä°ster' adlÄ± yarÄ±ÅŸma programÄ±nÄ±n sunuculuÄŸunu yapan Murat YÄ±ldÄ±rÄ±m, oyunculuÄŸa devam etmek istediÄŸini sÃ¶yleyerek gÃ¶revini bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±.
YÄ±ldÄ±rÄ±mâ€™Ä±n yerine Kenan Ä°mirzalÄ±oÄŸluâ€™na teklif gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã¶ÄŸrendim.
Â BÃ¶lÃ¼m baÅŸÄ± 250 bin TL teklif edilen oyuncu, projeye sÄ±cak bakÄ±yormuÅŸ.