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07.12.2019 - 15:17 |

Musa Eroğlu: 30 yıl önce neredeydiniz?

Türk Halk Müziği'nin iki dev ismi Musa Eroğlu ve Güler Duman, Bostancı Gösteri Merkezi’nde 2500 kişiye türkü ziyafeti çekti.

Musa Eroğlu: 30 yıl önce neredeydiniz?

Bostancı Gösteri Merkezi’nde Yediveren Orkestrası’yla birlikte İstanbullulara türkü ziyafeti çeken Musa Eroğlu ve Güler Duman, gördükleri ilgiden çok memnun kaldı.

Musa Eroğlu, konser sonrası kuliste kendisiyle röportaj yapan TV muhabirlerine “30 yıl önce neredeydiniz? 30 yıl önce biz türkücülere mikrofon tutulmazdı. Türkülerin ve bizlerin değeri yeni anlaşıldı. İlgi muhteşem herkese teşekkür ederim” dedi.

    7 Aralık 2019 Magazin Bülteni.
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    Cadde Yazarları

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