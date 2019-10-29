Muslera ilgi odağı oldu

Eşi Patricia Callero ve çocukları ile birlikte alışverişe çıkan Fernando Muslera, uzun süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Geçtiğimiz günlerde dünyaya gelen kızı Tiziana da babasıyla alışverişe çıktı.

Taraflı tarafsız birçok futbolseverin ilgi gösterdiği Muslera, ailesiyle olmasına rağmen sevenlerini kırmayıp onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.