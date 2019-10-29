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HaberlerCaddeMuslera ilgi odağı oldu
29.10.2019 - 16:28 |

Muslera ilgi odağı oldu

Galatasaray'ın Urugaylı kalecisi Fernando Muslera, önceki gün İstinyePark AVM'de görüntülendi.

Muslera ilgi odağı oldu

Eşi Patricia Callero ve çocukları ile birlikte alışverişe çıkan Fernando Muslera, uzun süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Geçtiğimiz günlerde dünyaya gelen kızı Tiziana da babasıyla alışverişe çıktı.

Taraflı tarafsız birçok futbolseverin ilgi gösterdiği Muslera, ailesiyle olmasına rağmen sevenlerini kırmayıp onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Muslera ilgi odağı oldu

Spiker okuduğu haberden sonra gözyaşlarını tutamadıKuzey Irak'ta devam eden Pençe-3 Harekatı’nda görev yaparken kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Teğmen Kamuran Ablak'ın (27) şehadet haberini okuyan haber spikeri zor anlar yaşadı. Şehit Teğmen Ablak'ın, genç spikerin lise arkadaşı olduğu öğrenildi.
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