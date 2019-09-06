Tayland'a giden çift, Bangkok'un altını üstüne getirdi. Yemekleri beğenmeyen ve aç kaldıklarını söyleyen Emrah ile eşi çektikleri fotoğrafları sosyal medyada takipçileriyle paylaştılar.

Muson yağmurlarına yakalandıklarını ifade eden Sibel Erdoğan, "Muson yağmurlarına yakalandık. Yağdır mevlam su. Anca temizlenir bu şehir" paylaşımını yaptı.









