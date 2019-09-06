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HaberlerCadde'Muson yağmurlarına yakalandık!'
06.09.2019 - 13:58

'Muson yağmurlarına yakalandık!'

Şarkıcı Emrah, eşi Sibel Erdoğan ile birlikte tatile çıktı. Muson yağmurlarına yakalandıklarını ifade eden Sibel Erdoğan, "Muson yağmurlarına yakalandık. Yağdır mevlam su. Anca temizlenir bu şehir" paylaşımını yaptı.

'Muson yağmurlarına yakalandık!'

 

Tayland'a giden çift, Bangkok'un altını üstüne getirdi. Yemekleri beğenmeyen ve aç kaldıklarını söyleyen Emrah ile eşi çektikleri fotoğrafları sosyal medyada takipçileriyle paylaştılar.

Muson yağmurlarına yakalandıklarını ifade eden Sibel Erdoğan, "Muson yağmurlarına yakalandık. Yağdır mevlam su. Anca temizlenir bu şehir" paylaşımını yaptı.




    6 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
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