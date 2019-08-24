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24.08.2019 - 08:45| EMRAH AKÇAAY

Mustafa Ceceli: Rapçiler iyi ki var

Şarkıcı Mustafa Ceceli, önceki akşam eşi Selin İmer'le beraber Etiler'de bir mekanda yemek yedi.

Mustafa Ceceli: Rapçiler iyi ki var

Mekan çıkışı samimi tavırlarıyla gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mustafa Ceceli, albüm müjdesi verdi. Yoğun konser maratonunda olduğunu belirten şarkıcı, birkaç gün Bodrum’da tatil yapıp sahnelere devam edeceğini söyledi. Eylül ayında tek şarkılık bir proje çıkarmaya hazırlandığını sözlerine ekleyen Mustafa Ceceli, 2020 yılının kış aylarında ise albüm çıkaracağını açıkladı.

Gündemde olan pop-rap müzik tartışmasına da değinen şarkıcı, "Yıllardır var olan bir tarzdı rap. Yerin altındaydı ve yerin üzerine çıktı. Radyolarda ve televizyonlarda çaldıramadıkları şarkıları, kafaya vura vura istedikleri noktaya getirdiler. Bu da dijital çağın nimetleri. Bu yıla damga vuran bütün şarkılar rap, t-rap tarzı. Rapçiler gönüllerini koyuyorlar ortaya ben de destekliyorum onları, iyi ki varlar" dedi.

Mustafa Ceceli: Rapçiler iyi ki var

Devrilen triportördeki yükün altında kaldılarÇin'de iki adam, üzerinde yük taşıdıkları triportörün devrilmesiyle aracın altında mahsur kaldı. Yoldan geçen 2 kişi, yükleri tek tek kaldırarak adamların kurtulmasını sağladı. O anlar, trafik kameralarına yansıdı.
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