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23.12.2019 - 10:05 | | EMRAH AKÇAAY

Mustafa Ceceli: Şıklığımı eşime borçluyum

Mustafa Ceceli, önceki  akşam  Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Giyim tarzıyla dikkatleri üzerine çeken şarkıcıya şıklığının nedeni soruldu. Ceceli, verdiği cevapla şaşırttı.

Mustafa Ceceli: Şıklığımı eşime borçluyum

Neşesi bir hayli yerinde olan Mustafa Ceceli, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Eşi Selin İmer'i soran muhabirlere "Selin simdi mekanda yanına geçiyorum" dedi.

Muhabirlerin Ceceli'ye "Sizi daha önce böyle görmemiştik, çok şıksınız" demesi üzerine "Önceden gardropun önüne geçtiğimde öyle bakardım ne giyeceğim diye hep kararsızdım. Ama Selin'le evledikten sonra öyle bir kaygım kalmadı. Sağolsun eşim beni baştan aşağı giydiriyor" dedi. 

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Cadde Yazarları

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