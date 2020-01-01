Mustafa Ceceli: Yerli otomobil çıkar çıkmaz alacağım!

"Konserim yılbaşında olacak ama biz bir gün önceden gidiyoruz, Selin daha önce gitmediği için ona orayı gezdireceğim" diyen Mustafa Ceceli, geçtiğimiz günlerde tanıtımı yapılan yerli otomobil hakkında konuştu.

Yerli otomobili çok beğendiğini ve çıkar çıkmaz alacağını söyleyen şarkıcı, "Ben çok beğendim iki yılı var tamamlanmasına, sipariş açıldığı gün almaya gideceğim. Bir yerden başlamak gerekiyor, bu bir motivasyon olur diğer sektörlere de sirayet eder. Bizim kullanmamızdan öte keşke sınırları aşsa, dünyadan da talep görse otomobilimiz. Ben dizaynını çok beğendim; bu zaten Ferrari'yi, Alfa Romeo'yu çizen önemli şirket... Bu tür iş birlikleri önemli bence herkesin desteklemesi lazım. Çıkar çıkmaz alacağım size de poz vereceğim" diye konuştu.