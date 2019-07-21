Mustafa Kemal Atatürk’e coşkulu selam

Erol Evgin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ilıca’ya gelişinin 93'üncü yıldönümü nedeniyle Çeşme Belediyesi tarafından Ilıca Taş İskele’de düzenlenen “Ilıca’dan Ata’mıza Selam” etkinlikleri kapsamında konser verdi.

'Mustafa Kemal’i Gördüm Düşümde' temalı konserine Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı görüntülerinden oluşan barkovizyon gösterisi eşliğinde söylediği 'Uzun İnce Bir Yoldayım', 'Çanakkale' ve 'Yemen' türküleriyle başlayan Evgin’in konseri, ayakta ve hep bir ağızdan söylenilen İzmir Marşı ile son buldu.