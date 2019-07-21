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21.07.2019 - 17:35

Mustafa Kemal Atatürk’e coşkulu selam

Usta sanatçı Erol Evgin, geçtiğimiz akşam 'Mustafa Kemal’i Gördüm Düşümde" temalı konseriyle Çeşmeli müzikseverlerle buluştu.

Mustafa Kemal Atatürk’e coşkulu selam

Erol Evgin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ilıca’ya gelişinin 93'üncü yıldönümü nedeniyle Çeşme Belediyesi tarafından Ilıca Taş İskele’de düzenlenen “Ilıca’dan Ata’mıza Selam” etkinlikleri kapsamında konser verdi.

'Mustafa Kemal’i Gördüm Düşümde' temalı konserine Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı görüntülerinden oluşan barkovizyon gösterisi eşliğinde söylediği 'Uzun İnce Bir Yoldayım', 'Çanakkale' ve 'Yemen' türküleriyle başlayan Evgin’in konseri, ayakta ve hep bir ağızdan söylenilen İzmir Marşı ile son buldu.

15 yaşındaki gencin kullandığı otomobil takla attıAmasya'nın Suluova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
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