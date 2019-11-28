28.11.2019 - 08:28 | | EMRAH AKÇAAY
Mustafa Sandal Gülşah’sız gezmiyor
Mustafa Sandal, asistanı Gülşah ile önceki akşam Bebek’te objektiflere yansıdı.
Şarkıcı Lucca adlı mekanda arkadaşları ile buluştu. Keyifli geçen sohbet sonrası Mustafa Sandal, asistanı Gülşah ile birlikte ayrıldı.
70.000 TL'lik fotoğraf makinesi inceledik! Sony a9II incelemesiSony'nin son bir kaç yıldır üst seviye kameralarının piyasayı alt üst ettiğini görebiliyoruz. Bir çok fotoğrafçı Sony'nin piyasaya sürdüğü fotoğraf makinelerini kullanmayı tercih ediyor. Bu inceleme videomuzda da Sony'nin yeni piyasaya sunduğu a9 II'yi inceledik. Üzerindeki lens ile birlikte toplamda 70 bin TL fiyata sahip olan bu kamera neler yapabiliyor?