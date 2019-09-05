'Mustafa Sandal şarkı yaparsa düet olur'

Keyifli olduğu gözlenen Gülben Ergen, "Bodrum’dan iyi ki gelmişim, çok güzeldi şıkır şıkır. Çok da eğlendik, prova zamanımız da çok güzeldi. Seyirciden sakladığımız için size de haber vermedik” dedi.

Gülben Ergen, "Tekrar Mustafa ile düet olabilir. Mustafa şarkı yaparsa olur” sözleriyle dikkat çekti.