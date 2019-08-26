Mustafa Sandal'dan Melis Sütşurup'a konuşma yasağı

Mustafa Sandal ile Yunanistan'ın ünlü şarkıcısı Antonis Remos, önceki akşam Çeşme'deki Spiaggia Grande'de konser verdi. Seyirciler arasında Seda Sayan, Saba Tümer ve İbrahim Kutluay vardı.

Posta gazetesinde yer alan habere göre; Mustafa Sandal, 6 ay aşk yaşayıp 2 ay önce ayrıldığı Melis Sütşurup için mahkemeden 'kendisi ve ilişkileri hakkında' konuşma yasağı aldırttı.

Ünlü şarkıcı, Melis Sütşurup'un ayrılık sonrası yaptığı açıklamalara çok sinirlenmişti.