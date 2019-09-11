Musti sürprizi şoke etti!

Cengiz Kurtoğlu ve Ümit Besen, Harbiye Açıkhava’da sevenleriyle buluştu. Kurtoğlu, ‘Sonuna Kadar’ şarkısını seslendirdiği anda sahneye çıkan Mustafa Sandal’ı görünce şoke oldu. Sandal, “Konser afişlerini görünce Polat Yağcı’yı aradım. Hep içimde kalan bir hayaldi. ‘Cengiz Abi’yle bu şarkıyı okumak istiyorum’ dedim. Bu özel anı onunla planladık” dedi. Sanatçının, Sandal’ı omuzuna alması ise geceye damga vurdu.

Konserin ikinci bölümünde dillere pelesenk olmuş ‘Nikah Masası’ parçasını söyleyen Besen, ‘Seni Unutmaya Ömrüm Yeter mi?’ şarkısını Pamela’yla seslendirdi. “Tarabya’da aynı yerde sahne almışlığımız var” diyen ikili, “Aramızda hiçbir zaman rekabet olmadı. Birbirimize karşı sevgimizi ve saygımızı kaybetmedik. 35 yıl sonra aynı sahnede buluşan Kurtoğlu ve Besen, izleyenlere tarihi bir gece yaşattı.