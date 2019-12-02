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02.12.2019 - 11:16 |

Mütevazi Martin Linnes

Galatasaray’da sezon başında yabancı kontenjandan dolayı kadro dışı kalarak yaklaşık 6 ay futbola ara veren defans oyuncusu Martin Linnes, önceki gün ailesiyle birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere takıldı.

Mütevazi Martin Linnes

Öğlen saatlerinde geldikleri AVM’de meydan katında dolaşıp alışveriş yapan Martin Linnes, gün boyu AVM’de vakit geçirdi. Galatasaraylı taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan Norveçli futbolcu, bol bol fotoğraf çekilmeyi ihmal etmeyip mütevazi tavırlarıyla dikkat çekti.

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