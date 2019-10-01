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01.10.2019 - 07:50 |

Mutfakta Fırat var!

Mert Fırat, önceki gün Maltepe’de gerçekleşen Hatay Gastrofest etkinliğinde mutfaktaki hünerlerini sergiledi.

Mutfakta Fırat var!

Mert Fırat, önceki gün Maltepe’de gerçekleşen Hatay Gastrofest etkinliğinde mutfaktaki hünerlerini sergiledi. Oyuncunun, bir kadın hayranı, fotoğraf çektirmek ve Fırat’ı görebilmek için üç gün boyunca bulaşık yıkadığını, ancak o şekilde babasından izin alabildiğini itiraf etti. Hataylı oyuncu, Jale Balcı ve Hikmet Çinçin’le Antakya yöresine ait ünlü kömbe yemeğini yaptı.

30 Eylül 2019 Magazin Haberleri.
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