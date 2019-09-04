04.09.2019 - 13:02
Mutlu aile tablosu
2017 yılında görkemli bir düğün ile hayatlarını birleştiren Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin ve güzel oyuncu Şükran Ovalı önceki gün kızları Mihran Ela ile birlikte İstinyePark'ta objektiflere takıldılar.
Geride bıraktığımız hafta kızlarının 1. yaş gününü kutlayan ve doğum günü partisindeki görüntülerden dolayı, "Gergin geçen parti" haberleri yapılan çiftin mutlu halleri gözlerden kaçmad
Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve Markalar Sokağı'nda bulunan Masa Restoran'da aile yemeği yiyen Erkin ailesi, daha sonra dünyaca ünlü markaları gezerek alışveriş yaptılar. Son olarak da kızları Mihran Ela için çocuk giyim mağazalarından alışveriş yaparak alışveriş turlarını tamamladılar.