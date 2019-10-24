Mutlu evliliğin sırrını verdi

ABD’li oyuncu Sarah Jessica Parker, 1997 yılında dünyevine girdiği Matthew Broderick ile ilgili konuştu. Avustralyalı TV şovu ‘The Project’e katılan aktris, “Eşimi gerçekten çok seviyorum. 28 yıldır birlikteyiz ve bu böyle... Şuna eminim ki, sinir bozucu bir tipim ve elbette onun da beni sinirlendirdiği zamanlar oldu. Bu da evliliğimizi daha da ilginç hale getiriyor” açıklamasını yaptı.

Eşine hayranlık duyduğunu belirten Parker, çocuklarını da normal yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi. “Onları Hollywood’un karmaşasından uzak büyüttük” diyen oyuncu, “Kendi hayatlarını kurmalarını istedik” şeklinde konuştu.