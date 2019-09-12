12.09.2019 - 07:50| EMRAH AKÇAAY
Mutlu son!
Aylin Coşkun, 15 yıldır birlikte olduğu Volkan Aslan’la Raffles Hotel’de dünya evine girdi. Törene, iş ve sanat dünyasından 500 davetli katıldı.
Çok duygusal olduğunu söyleyen şarkıcı, “Volkan serumla ayakta duruyor, ben de nazardan ölüyorum. 15 yıl sonra evli olmak tuhaf geliyor” dedi. Şarkıcı, kıyılan imam nikahında ise eşinden mehir olarak birer kiloluk 10 külçe altın istediğini söyledi.
Berkay'dan açıklamaFutbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasındaki davanın üçüncü duruşmasında karar verildi. Medipol Başakşehir forması giyen Arda Turan'a 'korku kaygı veya panik yaratacak' şekilde silahla ateş etmek, ruhsatsız silah bulundurmak kasten yaralama suçlarından 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verildi. Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamasını dikkate alan mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Ünlü futbolcu, cinsel taciz suçlamasından ise beraat etti. Ünlü futbolcu 5 yıl içerisinde herhangi bir suç işlerse bu suçtan aldığı cezadan hüküm giyecek.