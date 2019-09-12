Mutlu son!

Çok duygusal olduğunu söyleyen şarkıcı, “Volkan serumla ayakta duruyor, ben de nazardan ölüyorum. 15 yıl sonra evli olmak tuhaf geliyor” dedi. Şarkıcı, kıyılan imam nikahında ise eşinden mehir olarak birer kiloluk 10 külçe altın istediğini söyledi.