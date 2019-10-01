Mutluluğa ‘Evet’

Fulya Zenginer, 1.5 yıldır birlikte olduğu grafik sanatçısı Küntay Tarık Evren’le, önceki akşam Beyoğlu Aslı Tunca Hotel’de evlendi. Yaklaşık 60 kişinin

katıldığı törende çiftin nikah şahitliğini, Funda Güray ve Melih Candemir üstlendi. Oyuncu, Barrus London marka gelinlik tercih ederken, Evren ise özel dikim

damatlık giydi.