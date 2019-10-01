01.10.2019 - 07:50 | | EMRAH AKÇAAY
Mutluluğa ‘Evet’
Fulya Zenginer, 1.5 yıldır birlikte olduğu grafik sanatçısı Küntay Tarık Evren’le, önceki akşam Beyoğlu Aslı Tunca Hotel’de evlendi.
Fulya Zenginer, 1.5 yıldır birlikte olduğu grafik sanatçısı Küntay Tarık Evren’le, önceki akşam Beyoğlu Aslı Tunca Hotel’de evlendi. Yaklaşık 60 kişinin
katıldığı törende çiftin nikah şahitliğini, Funda Güray ve Melih Candemir üstlendi. Oyuncu, Barrus London marka gelinlik tercih ederken, Evren ise özel dikim
damatlık giydi.