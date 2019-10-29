Mutluluğa ‘Evet’ dediler

Milliyet Magazin Servisi muhabiri Emrah Akçaay, üç yıldır birliktelik olduğu nişanlısı Melisa Elif Yazıcı’yla, önceki akşam Lazzoni Hotel’de dünyaevine girdi. Yaklaşık 300 kişinin katıldığı düğün töreninde, çiftin nikah şahitliğini Muazzez Ersoy, Arda Turan, Gürkan Topçu ve Burcu Alkış üstlendi. Lounge Orkestrası’nın şarkılarıyla eğlenen çiçeği burnunda çiftten Yazıcı, Semih Doğruer marka gelinlik tercih ederken, Akçaay ise özel dikim smokin giydi. Geceye; Muazzez Ersoy, Acun Ilıcalı, Arda Turan, Gürkan Topçu, Buray, Onur Mete, Seren Fosforoğlu, Eren Hacısalihoğlu ve Banu Noyan gibi ünlü isimler katıldı. Milliyet ekibi olarak, genç çiftimize ömür boyu mutluluklar diliyoruz.