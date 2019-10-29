MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeMutluluğa ‘Evet’ dediler
29.10.2019 - 07:50 |

Mutluluğa ‘Evet’ dediler

Limak Holding tarafından golf sporunun gelişimini sağlamak amacıyla düzenlenen Limak Kemer Golf Cup, Kemer Country Club’da golfseverleri bir araya getirdi

Mutluluğa ‘Evet’ dediler

Milliyet Magazin Servisi muhabiri Emrah Akçaay, üç yıldır birliktelik olduğu nişanlısı Melisa Elif Yazıcı’yla, önceki akşam Lazzoni Hotel’de dünyaevine girdi. Yaklaşık 300 kişinin katıldığı düğün töreninde, çiftin nikah şahitliğini Muazzez Ersoy, Arda Turan, Gürkan Topçu ve Burcu Alkış üstlendi. Lounge Orkestrası’nın şarkılarıyla eğlenen çiçeği burnunda çiftten Yazıcı, Semih Doğruer marka gelinlik tercih ederken, Akçaay ise özel dikim smokin giydi. Geceye; Muazzez Ersoy, Acun Ilıcalı, Arda Turan, Gürkan Topçu, Buray, Onur Mete, Seren Fosforoğlu, Eren Hacısalihoğlu ve Banu Noyan gibi ünlü isimler katıldı. Milliyet ekibi olarak, genç çiftimize ömür boyu mutluluklar diliyoruz.

Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra dünyaevine girdiUzun süredir birlikte olan futbolcu Gökhan Çıra ile Selin Ciğerci dünyaevine girdi. Çifti birçok dostu yalnız bırakmadı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları
Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

‘Göbeklitepe’ projesi Roma’da

‘Göbeklitepe’ projesi Roma’da

Almanya’dan Nişantaşı’na

Almanya’dan Nişantaşı’na

Beckham'dan tavsiyeler

Beckham'dan tavsiyeler

70’lere dönüş!

70’lere dönüş!

Sıradaki Haber