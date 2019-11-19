Mutluluğa ‘Evet’ dediler

Yaklaşık 500 kişinin katıldığı nikahta, gelinin şahitliğini Naz Elkorek ve Ekim Yılmaz, damadın ise Begüm Gazioğlu Ballı ile Ömer Ballı yaptı. Memecan’ın gelinliği Vera Wang Vakko Wedding, Gazioğlu’nun damatlığı ise Vakko Couture imzası taşıdı. Çift, balayı için Havai’yi tercih etti.