20.11.2019 - 07:50 |
Mutluluktan ağlamış!
Jennifer Lopez’in, 2 Şubat 2020 tarihinde düzenlenmesi beklenen Super Bowl’un devre arasında sahne alacağı haberini aldığında, mutluluktan ağladığı öğrenildi.
ABD’de her yıl düzenlenen Amerikan Futbolu Ligi’nin şampiyonluk maçında vereceği konsere şimdiden hazırlanmaya başladığı öğrenilen şarkıcının nişanlısı Alex Rodriguez, “Eylül ayından beri çalışıyor. Bu, onun hayatı boyunca hayalini kurduğu bir şeydi. Birkaç kez çok yaklaşmıştı ama gerçekleşeceğini öğrendiğinde gözyaşlarına hakim olamadı” dedi.