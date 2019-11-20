Mutluluktan ağlamış!

ABD’de her yıl düzenlenen Amerikan Futbolu Ligi’nin şampiyonluk maçında vereceği konsere şimdiden hazırlanmaya başladığı öğrenilen şarkıcının nişanlısı Alex Rodriguez, “Eylül ayından beri çalışıyor. Bu, onun hayatı boyunca hayalini kurduğu bir şeydi. Birkaç kez çok yaklaşmıştı ama gerçekleşeceğini öğrendiğinde gözyaşlarına hakim olamadı” dedi.