14.09.2019 - 07:50 |
'Müziği hiç bırakmadım'
Eddie Murphy, Saturday Night Live’ isimli TV programına, yıllar sonra dönmeye karar verdi.
Sahne alacağını belirten aktör, “Sağlığım yerinde ve müzik yapmayı bırakmadım. Sadece onu dışarı çıkarmadım” dedi. Öte yandan, uzun süredir ortalıkta görünmeyen usta komedyenin, başrolünde yer aldığı biyografi türündeki ‘DolemiteIs My Name’in de yakında yayınlanacağı öğrenildi.
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