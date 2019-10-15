'Müziği kişisel bir forma getirmelisiniz'

Melankolik şarkı sözleri, melodileri ve vokaliyle kısa sürede çok sevilen Tamino, İstanbul’da biletleri tükenen iki konserinin ardından, İzmir ve Ankara’daki hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. İlk albümü ‘Amir’i 2018’de yayınlayan, ‘Habibi’, ‘Cigar’ ve ‘Indigo Night’ parçalarıyla dikkat çeken müzisyen, Piu Entertainment ve Atlantis Yapım iş birliğiyle 17 Ekim’de Ankara Milyon Performance Hall’de 19 Ekim’de ise İzmir

SoldOut Performance Hall’de sahne alacak. Tamino, “İnsanların sizi dinlerken nasıl hissetmelerini istersiniz?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Kimsenin özellikle hissetmesi gereken bir duygu olduğunu düşünmüyorum. Dinlediğiniz müziği kişisel bir forma getirebiliyorsanız, farklı duygular hissettiriyorsa, bu iyidir. Dinleyen biri ‘Bu adam neler yaşamış!’ yerine, ‘Bu şarkı tam olarak yaşadığım bir olaydan bahsediyor’ diyorsa, bu beni mutlu eder.”