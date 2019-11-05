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05.11.2019 - 07:50 |

Müziğin oscar'ları sahiplerini buldu

‘Müzik dünyasının Oscar’ı’ olarak nitelendirilen MTV Avrupa Müzik Ödülleri, ünlülerin akın ettiği törenle sahiplerini buldu

Müziğin oscar'ları sahiplerini buldu

MTV Avrupa Müzik Ödülleri, akşam İspanya Seville’de görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Halsey, Akon, Dua Lipa Rosalia ve Ava Max gibi isimlerin sahne şovlarıyla dikkat çektiği gecede, yedi dalda aday olan Ariana Grande hiç ödül alamadı. ‘En İyi Pop Sanatçısı’nın Halsey olduğu etkinlikte, ‘En İyi Klip’ Taylor Swift’i ‘ME’, ‘En İyi Sanatçı’ Shawn Mendes ve ‘En İyi Çıkış Yapan Sanatçı’ seçilen Billie Eilish’in ‘Bad Guy’ı da ‘En İyi Şarkı’ oldu. Oasis’in eski vokalisti Liam Gallagher’e ‘MTV Rock İkon’ ödülünün verildiği gecede, Green Day ise ‘En İyi Rock Müzik Sanatçısı’ seçildi.

İŞTE ‘EN İYİ’LER:

- İş Birliği: Rosalia, J Balvin ft. El Guincho, ‘Con Altura’
- Canlı Performans: BTS
- Hayran Kitlesi: BTS
- Hip Hop Sanatçısı: Nicki Minaj
- Alternatif Müzik sanatçısı: FKA Twigs
- Elektronik Müzik Sanatçısı: Martin Garrix

Aleyna Tilki'den dikkat çeken paylaşımÜnlü şarkıcı Aleyna Tilki, Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
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Cadde Yazarları

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